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Подводка Altstream Super 023020308 (M10x18, 800 мм)
5.0
2
Найти аналог
Подводка для воды
    Подводка Altstream Super 023020308 (M10x18, 800 мм)
    Арт. X169121127
    5.0
    2
    Подводка Altstream Super 023020308 (M10x18, 800 мм)
    Подводка Altstream Super 023020308 (M10x18, 800 мм)
      Подводка Altstream Super 023020308 (M10x18, 800 мм)
      Подводка Altstream Super 023020308 (M10x18, 800 мм)

      Подводка Altstream Super 023020308 (M10x18, 800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169121127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип воды
      		холодная/горячая
      Угловая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкая подводка к смесителю Altsream PEX SUPER идеально подходит для систем питьевого водоснабжения, поскольку является абсолютно экологичным и гигиеничным.

        Преимущества

        • Гибкая подводка для смесителей с внутренним шлангом из сшитого полиэтилена
        • Обладает высокой прочностью и надежностью, соответствует ГОСТ Р 52134 (SDR 7,4)
        • Ниппель, гайка и штуцер Altstream SUPER выполнены из высококачественной латуни, а оплетка — из качественной нержавеющей стали