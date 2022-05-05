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Полотно для прецизионного стусла Matrix 228605 (600 мм)
5.0
2
225 ₽
Полотна для стусел
    Полотно для прецизионного стусла Matrix 228605 (600 мм)
    Арт. X13171527
    5.0
    2
    Полотно для прецизионного стусла Matrix 228605 (600 мм)

      Полотно для прецизионного стусла Matrix 228605 (600 мм)

      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13171527
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.17
      Назначение по материалу
      		универсальное
      Все характеристики
      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно пильное для прецизионного стусла MATRIX 228605 (600 мм) обладает повышенной жесткостью и за счет этого обеспечивает точный распил.

        Преимущества

        • Зубья полотна закалены и имеют повышенную прочность
        • Количество зубьев на дюйм – 14
        • Является запасным элементом для прецизионного стусла