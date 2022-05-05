Полотно для прецизионного стусла Matrix 228605 (600 мм)

Преимущества

Зубья полотна закалены и имеют повышенную прочность

Количество зубьев на дюйм – 14

Является запасным элементом для прецизионного стусла

Полотно пильное для прецизионного стусла MATRIX 228605 (600 мм) обладает повышенной жесткостью и за счет этого обеспечивает точный распил.