Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 (40 мл)

Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 - используют в зимнее время года для быстрого растворения льда в дверных замках. Входящие в состав компоненты смазывают внутренних механизм и предотвращают образование коррозии металла. Средство вытесняет излишки влаги и препятствует повторному замерзанию.