Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 (40 мл)
Арт. X131506276
Характеристики
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Производитель
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Тип
|размораживатель замков
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Объем, л
|0.04
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Материал упаковки
|пластик
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Вес, кг
|0.04
- Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 - используют в зимнее время года для быстрого растворения льда в дверных замках. Входящие в состав компоненты смазывают внутренних механизм и предотвращают образование коррозии металла. Средство вытесняет излишки влаги и препятствует повторному замерзанию.