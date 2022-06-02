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Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 (40 мл)
5.0
2
Найти аналог
Очистители
    Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 (40 мл)
    Арт. X131506276
    5.0
    2
    Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 (40 мл)

    Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 (40 мл)

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X131506276
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Lavr
    Тип
    		размораживатель замков
    Объем, л
    		0.04
    Материал упаковки
    		пластик
    Вес, кг
    		0.04
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Размораживатель замков c силиконовой смазкой Lavr Ln1304 - используют в зимнее время года для быстрого растворения льда в дверных замках. Входящие в состав компоненты смазывают внутренних механизм и предотвращают образование коррозии металла. Средство вытесняет излишки влаги и препятствует повторному замерзанию.