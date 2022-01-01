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Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014
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Отвертки
    Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014
    Арт. ombratools_2629
    Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014
    Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014
      Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014
      Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014

      Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2629

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Габариты, мм
      		149x31x31
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Намагниченный наконечник
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Отверточная рукоятка 1/4" Ombra 580014 - приспособление для работы с битами и насадками, имеющими посадочное место 1/4".

        Особенности и преимущества:

        • Инструмент, применяющийся для закрепления различных насадок, в первую очередь вставок-бит с адаптером или насадок с отверточными вставками. 
        • Рукоятка позволяет прилагать достаточно высокие рабочие нагрузки, а наличие присоединительного гнезда в торцевой части рукоятки допускает установку привода, что увеличивает момент и расширяет использование инструмента, работающего и в качестве удлинителя.
        • Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали и снабжен пластиковой двухкомпонентной рукояткой.