Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014
Арт. ombratools_2629
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|149x31x31
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Нет
Описание:Отверточная рукоятка 1/4" Ombra 580014 - приспособление для работы с битами и насадками, имеющими посадочное место 1/4".
Особенности и преимущества:
- Инструмент, применяющийся для закрепления различных насадок, в первую очередь вставок-бит с адаптером или насадок с отверточными вставками.
- Рукоятка позволяет прилагать достаточно высокие рабочие нагрузки, а наличие присоединительного гнезда в торцевой части рукоятки допускает установку привода, что увеличивает момент и расширяет использование инструмента, работающего и в качестве удлинителя.
- Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали и снабжен пластиковой двухкомпонентной рукояткой.