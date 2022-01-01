Отверточная рукоятка OMBRA, 1/4"DR, 580014

Описание:

Особенности и преимущества:

Инструмент, применяющийся для закрепления различных насадок, в первую очередь вставок-бит с адаптером или насадок с отверточными вставками.

Рукоятка позволяет прилагать достаточно высокие рабочие нагрузки, а наличие присоединительного гнезда в торцевой части рукоятки допускает установку привода, что увеличивает момент и расширяет использование инструмента, работающего и в качестве удлинителя.

Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали и снабжен пластиковой двухкомпонентной рукояткой.

Отверточная рукоятка 1/4" Ombra 580014 - приспособление для работы с битами и насадками, имеющими посадочное место 1/4".