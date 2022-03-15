Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)

Преимущества

Ударопрочная

Белая желобчатая лента

Ширина мерительного полотна 16 мм

Лента покрыта износостойким покрытием

Плетёная тканевая петля для подвеса

Особо прочное крепление "нулевого" крючка

Металлический зажим - "клипса"

Рулетка с фиксатором Энкор Каучук, 3м 14206 - ударопрочный мерительный инструмент. Прочный корпус рулетки обрезинен для удобного удержания инструмента. Мерительное полотно рулетки устойчиво к износу.