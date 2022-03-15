Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)
Арт. Х131068
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
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- Рулетка с фиксатором Энкор Каучук, 3м 14206 - ударопрочный мерительный инструмент. Прочный корпус рулетки обрезинен для удобного удержания инструмента. Мерительное полотно рулетки устойчиво к износу.
Преимущества
- Ударопрочная
- Белая желобчатая лента
- Ширина мерительного полотна 16 мм
- Лента покрыта износостойким покрытием
- Плетёная тканевая петля для подвеса
- Особо прочное крепление "нулевого" крючка
- Металлический зажим - "клипса"