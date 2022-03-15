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Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)
    Арт. Х131068
    5.0
    2
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)
      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)
      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)
      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)

      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14206 (3 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х131068
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка с фиксатором Энкор Каучук, 3м 14206 - ударопрочный мерительный инструмент. Прочный корпус рулетки обрезинен для удобного удержания инструмента. Мерительное полотно рулетки устойчиво к износу.

        Преимущества

        • Ударопрочная
        • Белая желобчатая лента
        • Ширина мерительного полотна 16 мм
        • Лента покрыта износостойким покрытием
        • Плетёная тканевая петля для подвеса
        • Особо прочное крепление "нулевого" крючка
        • Металлический зажим - "клипса"