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Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
5.0
3
Найти аналог
Шланги армированные
    Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
    Арт. О00000004157
    5.0
    3
    Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
    Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
    Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
    Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
      Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
      Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
      Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)
      Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)

      Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004157
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Дания
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м) используется совместно с садовой техникой. Высококачественное армирование способствует сохранению первоначальной формы, не спутывается и не перекручивается. Шланг не восприимчив к УФ-излучению и в его составе отсутствуют фталаты и тяжелые металлы. Выдерживает давление до 22 бар. Благодаря толстым стенкам и высококачественным материалам шланг служит очень долго.