Поливочный шланг Gardena Classic 18001-20.000.00 (13 мм, 1/2", 18 м) используется совместно с садовой техникой. Высококачественное армирование способствует сохранению первоначальной формы, не спутывается и не перекручивается. Шланг не восприимчив к УФ-излучению и в его составе отсутствуют фталаты и тяжелые металлы. Выдерживает давление до 22 бар. Благодаря толстым стенкам и высококачественным материалам шланг служит очень долго.