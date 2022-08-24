Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
5.0
1
Найти аналог
Клеевые термопистолеты
    Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
    Арт. О00000029938
    5.0
    1
    Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
    Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
    Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
    Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
    Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
      Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
      Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
      Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
      Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
      Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт

      Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029938
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		60
      Производительность, г/мин
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термоклеевой пистолет СПЕЦ БПК-60 СПЕЦ-3234 предназначен для быстрого склеивания сухих и чистых поверхностей различных материалов горячим клеем. Модель оснащена металлической скобой, которую можно использовать в качестве упора для установки в вертикальном положении, либо для длительного хранения посредством подвешивания на крючке.

        Преимущества

        • С помощью металлической скобы термоклеевой пистолет можно установить вертикально, либо подвесить на крючке
        • Длинный и широкий курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки
        • Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла
        • Хороший рабочий ресурс
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса