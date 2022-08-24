Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт
Арт. О00000029938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|60
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Производительность, г/мин
|10
- Термоклеевой пистолет СПЕЦ БПК-60 СПЕЦ-3234 предназначен для быстрого склеивания сухих и чистых поверхностей различных материалов горячим клеем. Модель оснащена металлической скобой, которую можно использовать в качестве упора для установки в вертикальном положении, либо для длительного хранения посредством подвешивания на крючке.
Преимущества
- С помощью металлической скобы термоклеевой пистолет можно установить вертикально, либо подвесить на крючке
- Длинный и широкий курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки
- Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла
- Хороший рабочий ресурс
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса