Клеевой термопистолет Спец БПК-60, 60 Вт

Преимущества

С помощью металлической скобы термоклеевой пистолет можно установить вертикально, либо подвесить на крючке

Длинный и широкий курок удобно нажимать при любом хвате рукоятки

Корпус выполнен из прочного пластика, скоба - из металла

Хороший рабочий ресурс

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Термоклеевой пистолет СПЕЦ БПК-60 СПЕЦ-3234 предназначен для быстрого склеивания сухих и чистых поверхностей различных материалов горячим клеем. Модель оснащена металлической скобой, которую можно использовать в качестве упора для установки в вертикальном положении, либо для длительного хранения посредством подвешивания на крючке.