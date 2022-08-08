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Станок абразивный отрезной Stalex COM-400T/3
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Станок абразивный отрезной Stalex COM-400T/3
    Арт. stalex_6008
    5.0
    1
    Станок абразивный отрезной Stalex COM-400T/3

      Станок абразивный отрезной Stalex COM-400T/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_6008
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок абразивный отрезной (диск 400мм, 3кВт, 380В) Stalex COM-400T/3 представляет собой универсальное оборудования для обработки металлических деталей, например, профиля или арматуры. При необходимости отрезной диск можно заменить заточным. Прочная станина успешно выдерживать серьезные нагрузки и длительные вибрации. Преимущество оборудования заключается в оптимальной скорости вращения шпинделя, что обеспечивает высокое качество разрезания и отделки металлических заготовок.

        Преимущества

        • Трехфазный двигатель мощностью позволяет работать с высокой нагрузкой
        • Ременный привод
        • Большая зона обработки благодаря диску диаметром 400 миллиметров
        • Частота оборотов двигателя 2280 об/мин. обеспечивает оптимальный режим резания