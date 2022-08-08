Станок абразивный отрезной Stalex COM-400T/3
Арт. stalex_6008
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|80
- Станок абразивный отрезной (диск 400мм, 3кВт, 380В) Stalex COM-400T/3 представляет собой универсальное оборудования для обработки металлических деталей, например, профиля или арматуры. При необходимости отрезной диск можно заменить заточным. Прочная станина успешно выдерживать серьезные нагрузки и длительные вибрации. Преимущество оборудования заключается в оптимальной скорости вращения шпинделя, что обеспечивает высокое качество разрезания и отделки металлических заготовок.
Преимущества
- Трехфазный двигатель мощностью позволяет работать с высокой нагрузкой
- Ременный привод
- Большая зона обработки благодаря диску диаметром 400 миллиметров
- Частота оборотов двигателя 2280 об/мин. обеспечивает оптимальный режим резания