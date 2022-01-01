Тележка инструментальная Ombra 7-ми полочная (красная) OTT47R-R

Преимущества

Ombra OTT47R-R 55892 оснащена колесами

Рукоятка для перемещения ящика

Высокая прочность изделия

Длительный срок эксплуатации

Инструментальные тележки серии “OMBRA”® ОТТ47 применяются для оборудования стационарных и мобильных рабочих мест в мастерских, цехах и других помещениях в качестве средств хранения и перемещения внутри рабочей зоны инструментов, специальной оснастки, запасных частей общей массой до 200 кг., необходимых для обеспечения рабочего процесса предприятия. Инструментальная тележка “OMBRA” состоит из семи полок: пять, высотой 75 мм. для хранения инструмента и две, высотой 157 мм., для хранения крупных инструментов, оснастки, деталей и т.д. Размеры полок рассчитаны для использования стандартных инструментов.