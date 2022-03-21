Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
Арт. Х131545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|угольник измерительный
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Длина большей стороны, мм
|300
- Угольник 300 мм полностью выполнен из прочных и качественных материалов, соответствует высоким требованиям стандартов. Инструмент обладает повышенным рабочим ресурсом. Наличие краевого держателя обеспечивает высокоточные результаты измерений. Особенности и Преимущества: Применяется для проверки прямого угла и разметки различных поверхностей. Двойная разметка позволяет проводить измерения, учитывая или не учитывая ширину рукоятки. Полотно из инструментальной стали надежно крепится к отшлифованной рукоятке строго под прямым углом.