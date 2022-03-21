Угольник Toolberg 2507030, 300 мм

Угольник 300 мм полностью выполнен из прочных и качественных материалов, соответствует высоким требованиям стандартов. Инструмент обладает повышенным рабочим ресурсом. Наличие краевого держателя обеспечивает высокоточные результаты измерений. Особенности и Преимущества: Применяется для проверки прямого угла и разметки различных поверхностей. Двойная разметка позволяет проводить измерения, учитывая или не учитывая ширину рукоятки. Полотно из инструментальной стали надежно крепится к отшлифованной рукоятке строго под прямым углом.