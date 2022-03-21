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Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
5.0
2
Найти аналог
Угольники
    Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
    Арт. Х131545
    5.0
    2
    Угольник Toolberg 2507030, 300 мм

      Угольник Toolberg 2507030, 300 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131545
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		угольник измерительный
      Длина большей стороны, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник 300 мм полностью выполнен из прочных и качественных материалов, соответствует высоким требованиям стандартов. Инструмент обладает повышенным рабочим ресурсом. Наличие краевого держателя обеспечивает высокоточные результаты измерений. Особенности и Преимущества: Применяется для проверки прямого угла и разметки различных поверхностей. Двойная разметка позволяет проводить измерения, учитывая или не учитывая ширину рукоятки. Полотно из инструментальной стали надежно крепится к отшлифованной рукоятке строго под прямым углом.