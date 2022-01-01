Воздуходувка Champion GB227

Преимущества

Удобная горловина топливного бака, выведенная на угол для беспрепятственной заправки

Удержание одной рукой

Производительность Champion GB227

Небольшой вес

Воздуходув Champion GB 227 - предназначен для очистки территорий от мелкого мусора, листьев, травы, опилок и пыли. Оснащен двухтактным двигателем с воздушным охлаждением, который обеспечивает инструменту высокую скорость и объем воздушного потока. Запускается ручным стартером.Система защиты от пыли в виде отверстий для ее отвода повышает износостойкость и продлевает срок службы двигателя. Небольшой вес обеспечивает комфорт и продолжительность работы без усталости для оператора. Удобные прорезиненные рукоятки позволяют надежно держать воздуходувку во время работы и исключают ее выскальзывание из рук. Выпускная труба легко разбирается, что экономит место при хранении и транспортировке.