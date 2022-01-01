Воздуходувка Champion GB227
Арт. champion_6050
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|желтый
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
- Воздуходув Champion GB 227 - предназначен для очистки территорий от мелкого мусора, листьев, травы, опилок и пыли. Оснащен двухтактным двигателем с воздушным охлаждением, который обеспечивает инструменту высокую скорость и объем воздушного потока. Запускается ручным стартером.Система защиты от пыли в виде отверстий для ее отвода повышает износостойкость и продлевает срок службы двигателя. Небольшой вес обеспечивает комфорт и продолжительность работы без усталости для оператора. Удобные прорезиненные рукоятки позволяют надежно держать воздуходувку во время работы и исключают ее выскальзывание из рук. Выпускная труба легко разбирается, что экономит место при хранении и транспортировке.
Преимущества
- Удобная горловина топливного бака, выведенная на угол для беспрепятственной заправки
- Удержание одной рукой
- Производительность Champion GB227
- Небольшой вес