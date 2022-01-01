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Воздуходувка Champion GB227
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Воздуходувки
    Воздуходувка Champion GB227
    Арт. champion_6050
    Воздуходувка Champion GB227

      Воздуходувка Champion GB227

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6050

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		желтый
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздуходув Champion GB 227 - предназначен для очистки территорий от мелкого мусора, листьев, травы, опилок и пыли. Оснащен двухтактным двигателем с воздушным охлаждением, который обеспечивает инструменту высокую скорость и объем воздушного потока. Запускается ручным стартером.Система защиты от пыли в виде отверстий для ее отвода повышает износостойкость и продлевает срок службы двигателя. Небольшой вес обеспечивает комфорт и продолжительность работы без усталости для оператора. Удобные прорезиненные рукоятки позволяют надежно держать воздуходувку во время работы и исключают ее выскальзывание из рук. Выпускная труба легко разбирается, что экономит место при хранении и транспортировке.

        Преимущества

        • Удобная горловина топливного бака, выведенная на угол для беспрепятственной заправки
        • Удержание одной рукой
        • Производительность Champion GB227
        • Небольшой вес