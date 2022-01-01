Отвертка диэлектрическая Wera 31604, 1000 В

Диэлектрическая отвертка с PH-шлицом и двухкомпонентной рукояткой. Для винтов Phillips. Высококачественная отвёртка Kraftform Comfort VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и точность работы. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов.