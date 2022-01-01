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Отвертка диэлектрическая Wera 31604, 1000 В
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Отвертки
    Отвертка диэлектрическая Wera 31604, 1000 В
    Арт. X968275303
    Отвертка диэлектрическая Wera 31604, 1000 В

      Отвертка диэлектрическая Wera 31604, 1000 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X968275303

      Характеристики

      Производитель
      		Wera
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.076
      Габариты, мм
      		114х357х40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диэлектрическая отвертка с PH-шлицом и двухкомпонентной рукояткой. Для винтов Phillips. Высококачественная отвёртка Kraftform Comfort VDE. Многокомпонентная ручка Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и точность работы. Поштучная проверка в водяной бане под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов.