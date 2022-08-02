Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2
Арт. X1048041302408
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2
Арт. X1048041302408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14, 4 V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2 из серии профессионального инструмента. Она может быстро и аккуратно справится с закручиванием/откручиванием шурупов, просверлить отверстие в металле, дереве, каменной кладке. Два скоростных режима позволяют комфортнее работать с материалами разной плотности. Модель оснащена новым высокомощным 4-полюсным двигателем Bosch с высоким крутящим моментом 53 Нм. Подсветка рабочей зоны – еще один приятный бонус среди достоинств инструмента
Преимущества
- Встроенная подсветка для работы в темном помещении
- Высокомощный 4-полюсный двигатель Bosch
- Данная модель обладает самым коротким корпусом в своем классе (185 мм) и небольшим весом (1,7 кг) засчет аккумулятора Compact
- Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм
- Защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- При серийном заворачивании шурупов актуальна функция тормоза двигателя
- Удобная рукоятка с небольшим обхватом и мягкой накладкой для комфортной работы
- Надежный и долговечный литий-ионный аккумулятор
- Диаметр сверления в металле – 12 мм, в дереве -28 мм