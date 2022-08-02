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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2
    Арт. X1048041302408
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302408
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14, 4 V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2 из серии профессионального инструмента. Она может быстро и аккуратно справится с закручиванием/откручиванием шурупов, просверлить отверстие в металле, дереве, каменной кладке. Два скоростных режима позволяют комфортнее работать с материалами разной плотности. Модель оснащена новым высокомощным 4-полюсным двигателем Bosch с высоким крутящим моментом 53 Нм. Подсветка рабочей зоны – еще один приятный бонус среди достоинств инструмента

        Преимущества

        • Встроенная подсветка для работы в темном помещении
        • Высокомощный 4-полюсный двигатель Bosch
        • Данная модель обладает самым коротким корпусом в своем классе (185 мм) и небольшим весом (1,7 кг) засчет аккумулятора Compact
        • Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм
        • Защита аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда благодаря системе Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
        • При серийном заворачивании шурупов актуальна функция тормоза двигателя
        • Удобная рукоятка с небольшим обхватом и мягкой накладкой для комфортной работы
        • Надежный и долговечный литий-ионный аккумулятор
        • Диаметр сверления в металле – 12 мм, в дереве -28 мм