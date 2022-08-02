Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14, 4 V-LI Hot Deal LS-Boxx 0.615.990.FB2 из серии профессионального инструмента. Она может быстро и аккуратно справится с закручиванием/откручиванием шурупов, просверлить отверстие в металле, дереве, каменной кладке. Два скоростных режима позволяют комфортнее работать с материалами разной плотности. Модель оснащена новым высокомощным 4-полюсным двигателем Bosch с высоким крутящим моментом 53 Нм. Подсветка рабочей зоны – еще один приятный бонус среди достоинств инструмента

Преимущества