Шланг садовый AL-KO ARMADILLO KINK KONG 113892
Арт. О00000040803
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Садовый шланг AL-KO ARMADILLO KINK KONG 3/4", 15 м 113892 предназначен для полива садового участка. Выполнен из полимерного материала, который отличается небольшим весом, гибкостью, устойчивостью к скручиванию, переломам, износу и воздействию ультрафиолета. Не содержит фталаты и кадмий, безопасен для человека и окружающей среды. В комплекте предусмотрены коннекторы для подключения к системе полива.
Преимущества
- Надежность
- Экологичность