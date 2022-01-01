Шланг садовый AL-KO ARMADILLO KINK KONG 113892

Преимущества

Надежность

Экологичность

Садовый шланг AL-KO ARMADILLO KINK KONG 3/4", 15 м 113892 предназначен для полива садового участка. Выполнен из полимерного материала, который отличается небольшим весом, гибкостью, устойчивостью к скручиванию, переломам, износу и воздействию ультрафиолета. Не содержит фталаты и кадмий, безопасен для человека и окружающей среды. В комплекте предусмотрены коннекторы для подключения к системе полива.