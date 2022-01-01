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Шланг садовый AL-KO ARMADILLO KINK KONG 113892
5 590 ₽
Шланги армированные
    Шланг садовый AL-KO ARMADILLO KINK KONG 113892
    Арт. О00000040803
    Шланг садовый AL-KO ARMADILLO KINK KONG 113892

      Шланг садовый AL-KO ARMADILLO KINK KONG 113892

      5 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040803

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      5 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый шланг AL-KO ARMADILLO KINK KONG 3/4", 15 м 113892 предназначен для полива садового участка. Выполнен из полимерного материала, который отличается небольшим весом, гибкостью, устойчивостью к скручиванию, переломам, износу и воздействию ультрафиолета. Не содержит фталаты и кадмий, безопасен для человека и окружающей среды. В комплекте предусмотрены коннекторы для подключения к системе полива.

        Преимущества

        • Надежность
        • Экологичность