Преимущества

Ручки для переноски Berger BG МЮРИЦ BG1193

20 карманов

Плечевой ремень

Усиленное пластиковое дно

Материал: водоотталкивающее полиэфирное волокно, устойчивое к механическим повреждениям

Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193 устойчива на неровной поверхности. Применяется для хранения и переноски малогабаритного инструмента. Имеются 20 карманов, в которые можно аккуратно разместить все необходимые принадлежности. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Дно, упрочненное пластиком, обеспечивает долгий срок службы сумки