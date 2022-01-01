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Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
Найти аналог
Сумки для инструмента
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Арт. О00000034654
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
    Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193

      Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034654

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Наплечный ремень
      		Нет
      С жестким каркасом
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193 устойчива на неровной поверхности. Применяется для хранения и переноски малогабаритного инструмента. Имеются 20 карманов, в которые можно аккуратно разместить все необходимые принадлежности. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Дно, упрочненное пластиком, обеспечивает долгий срок службы сумки

        Преимущества

        • Ручки для переноски Berger BG МЮРИЦ BG1193
        • 20 карманов
        • Плечевой ремень
        • Усиленное пластиковое дно
        • Материал: водоотталкивающее полиэфирное волокно, устойчивое к механическим повреждениям