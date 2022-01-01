Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193
Арт. О00000034654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Наплечный ремень
|Нет
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С жестким каркасом
|Нет
- Сумка для инструментов Berger BG МЮРИЦ BG1193 устойчива на неровной поверхности. Применяется для хранения и переноски малогабаритного инструмента. Имеются 20 карманов, в которые можно аккуратно разместить все необходимые принадлежности. Материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами. Дно, упрочненное пластиком, обеспечивает долгий срок службы сумки
Преимущества
- Ручки для переноски Berger BG МЮРИЦ BG1193
- 20 карманов
- Плечевой ремень
- Усиленное пластиковое дно
- Материал: водоотталкивающее полиэфирное волокно, устойчивое к механическим повреждениям