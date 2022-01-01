Преимущества

Термозащита минимизирует риск поломки: двигатель отключается автоматически в случае перегрева

Корпус насосной части из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния и стальной вал значительно повышают ресурс и надежность насоса

Безопасное использование - токопроводящие части корпуса имеют двойную изоляцию

Удобство транспортировки благодаря наличию ручки на корпусе и небольшому весу

На основании корпуса есть специальные ножки, которые обеспечивают устойчивость насоса

Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204 используется для забора чистой воды из колодцев, емкостей и водоемов, а также для организации системы полива и водоснабжения на даче. Способен подавать воду на высоту до 46 м, поэтому его можно подключать к водопроводной системе для обеспечения стабильного напора. Осуществляет забор воды с глубины до 8 м со скоростью до 3700 л/ч, такой производительности хватит для снабжения нескольких водозаборных точек одновременно.