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Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
8 300 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Арт. О00000033049
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
  • Персональная скидка
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204

Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204

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8 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033049

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204  используется для забора чистой воды из колодцев, емкостей и водоемов, а также для организации системы полива и водоснабжения на даче. Способен подавать воду на высоту до 46 м, поэтому его можно подключать к водопроводной системе для обеспечения стабильного напора. Осуществляет забор воды с глубины до 8 м со скоростью до 3700 л/ч, такой производительности хватит для снабжения нескольких водозаборных точек одновременно.

    Преимущества

    • Термозащита минимизирует риск поломки: двигатель отключается автоматически в случае перегрева
    • Корпус насосной части из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния и стальной вал значительно повышают ресурс и надежность насоса
    • Безопасное использование - токопроводящие части корпуса имеют двойную изоляцию
    • Удобство транспортировки благодаря наличию ручки на корпусе и небольшому весу
    • На основании корпуса есть специальные ножки, которые обеспечивают устойчивость насоса