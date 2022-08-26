Лазерный дальномер DeWalt DW033-XJ , 30 м
Арт. О00000029099
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер DeWALT 30 м DW033 служит для измерения расстояний в диапазоне от 0.15 до 30 метров. Он оснащен всего лишь одной кнопкой, что способствует удобному и простому управлению. Корпус дальномера прорезинен, благодаря чему не выскальзывает из рук во время работы. Все необходимые данные отображаются на черном ЖК-дисплее с белыми символами.
Преимущества
- Простота управления
- Метрическая/дюймовая система измерения
- Легкая и компактная конструкция DeWALT DW033
- Корпус водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям