Лазерный дальномер DeWalt DW033-XJ , 30 м

Преимущества

Простота управления

Метрическая/дюймовая система измерения

Легкая и компактная конструкция DeWALT DW033

Корпус водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям

Лазерный дальномер DeWALT 30 м DW033 служит для измерения расстояний в диапазоне от 0.15 до 30 метров. Он оснащен всего лишь одной кнопкой, что способствует удобному и простому управлению. Корпус дальномера прорезинен, благодаря чему не выскальзывает из рук во время работы. Все необходимые данные отображаются на черном ЖК-дисплее с белыми символами.