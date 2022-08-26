Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м

Преимущества

Простота управления

Метрическая/дюймовая система измерения

Легкая и компактная конструкция

Корпус водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям

Лазерный дальномер Dewalt DWHT77100-XJ обеспечивает максимальную дальность измерения 30 м и подходит для большинства задач. Черные символы хорошо читаются на белом ЖК-дисплее как в помещении, так и на улице. Помимо измерения расстояния, устройство позволяет вычислять площадь, объём и функции Пифагора.