Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м
Арт. О00000032869
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Dewalt DWHT77100-XJ обеспечивает максимальную дальность измерения 30 м и подходит для большинства задач. Черные символы хорошо читаются на белом ЖК-дисплее как в помещении, так и на улице. Помимо измерения расстояния, устройство позволяет вычислять площадь, объём и функции Пифагора.
Преимущества
- Простота управления
- Метрическая/дюймовая система измерения
- Легкая и компактная конструкция
- Корпус водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям