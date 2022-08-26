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Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м
    Арт. О00000032869
    5.0
    1
    Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м
    Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м
    Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м
      Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м
      Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м
      Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м

      Лазерный дальномер DeWalt DWHT77100-XJ, 30 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032869
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Dewalt DWHT77100-XJ обеспечивает максимальную дальность измерения 30 м и подходит для большинства задач. Черные символы хорошо читаются на белом ЖК-дисплее как в помещении, так и на улице. Помимо измерения расстояния, устройство позволяет вычислять площадь, объём и функции Пифагора.

        Преимущества

        • Простота управления
        • Метрическая/дюймовая система измерения
        • Легкая и компактная конструкция 
        • Корпус водонепроницаем и устойчив к механическим повреждениям