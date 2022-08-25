Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ

Преимущества

Автоматическое выравнивание

Индикатор низкого заряда батареи

Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"

Кронштейн с магнитами для крепления прибора к стене

Два перпендикулярных луча проецируют горизонтальную и вертикальную линии одновременно

Лазерный построитель плоскостей DEWALT DW088CG подходит для ремонтных и отделочных работ. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Зеленый луч обеспечивает отличную видимость. Прочный корпус устойчив к проникновению влаги и пыли (IP54). При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи выключаются, что защищает от ошибок при разметке