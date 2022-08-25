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Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
    Арт. О00000029101
    5.0
    1
    Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
    Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
    Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
    Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
    Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
    Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
    Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
      Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ

      Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029101
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный построитель плоскостей DEWALT DW088CG подходит для ремонтных и отделочных работ. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Зеленый луч обеспечивает отличную видимость. Прочный корпус устойчив к проникновению влаги и пыли (IP54). При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи выключаются, что защищает от ошибок при разметке

        Преимущества

        • Автоматическое выравнивание
        • Индикатор низкого заряда батареи
        • Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"
        • Кронштейн с магнитами для крепления прибора к стене
        • Два перпендикулярных луча проецируют горизонтальную и вертикальную линии одновременно