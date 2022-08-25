Лазерный уровень DeWalt DW088CG-XJ
Арт. О00000029101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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- Лазерный построитель плоскостей DEWALT DW088CG подходит для ремонтных и отделочных работ. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Зеленый луч обеспечивает отличную видимость. Прочный корпус устойчив к проникновению влаги и пыли (IP54). При превышении угла наклона ±4°, выходящего за пределы диапазона выравнивания, лазерные лучи выключаются, что защищает от ошибок при разметке
Преимущества
- Автоматическое выравнивание
- Индикатор низкого заряда батареи
- Возможность установки на штатив с резьбой 1/4"
- Кронштейн с магнитами для крепления прибора к стене
- Два перпендикулярных луча проецируют горизонтальную и вертикальную линии одновременно