Домкрат бутылочный T20206 AE&T 6т

Преимущества

Малый вес и габариты

Простота эксплуатации

Не требует сложного обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 6т T20206 имеет простую конструкцию, в основе которой лежит гидроцилиндр. Система подъема посредством гидравлики значительно снижает усилия пользователя для подъема груза большой массы. Наличие винтового наконечника сокращает время установки домкрата под опорную поверхность. Модель используется автовладельцами среднего и коммерческого транспорта, на производствах и в строительстве.