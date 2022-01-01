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Домкрат бутылочный T20206 AE&T 6т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный T20206 AE&T 6т
    Арт. aet_263
    Домкрат бутылочный T20206 AE&T 6т
    Домкрат бутылочный T20206 AE&T 6т
      Домкрат бутылочный T20206 AE&T 6т
      Домкрат бутылочный T20206 AE&T 6т

      Домкрат бутылочный T20206 AE&T 6т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_263

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		630х140х220
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 6т T20206 имеет простую конструкцию, в основе которой лежит гидроцилиндр. Система подъема посредством гидравлики значительно снижает усилия пользователя для подъема груза большой массы. Наличие винтового наконечника сокращает время установки домкрата под опорную поверхность. Модель используется автовладельцами среднего и коммерческого транспорта, на производствах и в строительстве.

        Преимущества 

        • Малый вес и габариты
        • Простота эксплуатации
        • Не требует сложного обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция