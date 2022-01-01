Домкрат бутылочный двухштоковый T02002 AE&T 2т

Преимущества

Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 2т AE&T T02002

Устойчивое опорное основание

Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)

Высота первого/второго штоков - 110/110 мм

Качественная сборка

Усилие на рукоятку - не более 400 Н

Бутылочный двухштоковый домкрат 2т AE&T T02002 подходит как для профессионального использования в автосервисах и на станциях ТО, так и для частного применения в гараже. Данная модель оснащена предохранительным клапаном. Устройство отличается простотой в эксплуатации, плавностью хода и точностью фиксации на нужной высоте. Рабочая площадка имеет вогнутый рельеф, что способствует лучшему удержанию груза. Двухштоковая конструкция позволила существенно увеличить высоту подъема.