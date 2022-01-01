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Домкрат бутылочный двухштоковый T02002 AE&T 2т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02002 AE&T 2т
    Арт. aet_321
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02002 AE&T 2т
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02002 AE&T 2т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02002 AE&T 2т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02002 AE&T 2т

      Домкрат бутылочный двухштоковый T02002 AE&T 2т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_321

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный двухштоковый домкрат 2т AE&T T02002 подходит как для профессионального использования в автосервисах и на станциях ТО, так и для частного применения в гараже. Данная модель оснащена предохранительным клапаном. Устройство отличается простотой в эксплуатации, плавностью хода и точностью фиксации на нужной высоте. Рабочая площадка имеет вогнутый рельеф, что способствует лучшему удержанию груза. Двухштоковая конструкция позволила существенно увеличить высоту подъема.

        Преимущества 

        • Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 2т AE&T T02002
        • Устойчивое опорное основание
        • Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
        • Высота первого/второго штоков - 110/110 мм
        • Качественная сборка
        • Усилие на рукоятку - не более 400 Н