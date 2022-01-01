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Домкрат бутылочный двухштоковый T02032 AE&T 32т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02032 AE&T 32т
    Арт. aet_326
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02032 AE&T 32т

      Домкрат бутылочный двухштоковый T02032 AE&T 32т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_326

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный двухштоковый домкрат 32т AE&T T02032 предназначен для подъема крупнотоннажного грузового автотранспорта при проведении диагностических и ремонтных работ (не использовать для удержания). Устройство безопасно - гидравлическая жидкость не подвержена воспламенению. Оба штока имеют высоту - 90 мм. Скорость спуска регулируется перепускным клапаном. Рифленая поверхность рабочей площадки препятствует соскальзыванию груза. Используется на станция ТО, в автосервисах и в автопарках промышленных предприятий.

        Преимущества

        • Качественная сборка
        • Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 32т AE&T T02032
        • Устойчивое опорное основание
        • Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
        • Усилие на рукоятку - не более 400 Н
        • Плавный подъем и спуск