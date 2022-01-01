Домкрат бутылочный двухштоковый T02032 AE&T 32т

Преимущества

Качественная сборка

Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 32т AE&T T02032

Устойчивое опорное основание

Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)

Усилие на рукоятку - не более 400 Н

Плавный подъем и спуск

Бутылочный двухштоковый домкрат 32т AE&T T02032 предназначен для подъема крупнотоннажного грузового автотранспорта при проведении диагностических и ремонтных работ (не использовать для удержания). Устройство безопасно - гидравлическая жидкость не подвержена воспламенению. Оба штока имеют высоту - 90 мм. Скорость спуска регулируется перепускным клапаном. Рифленая поверхность рабочей площадки препятствует соскальзыванию груза. Используется на станция ТО, в автосервисах и в автопарках промышленных предприятий.