Домкрат бутылочный двухштоковый T02032 AE&T 32т
Арт. aet_326
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал корпуса
|металл
|
С педалью
|Нет
- Бутылочный двухштоковый домкрат 32т AE&T T02032 предназначен для подъема крупнотоннажного грузового автотранспорта при проведении диагностических и ремонтных работ (не использовать для удержания). Устройство безопасно - гидравлическая жидкость не подвержена воспламенению. Оба штока имеют высоту - 90 мм. Скорость спуска регулируется перепускным клапаном. Рифленая поверхность рабочей площадки препятствует соскальзыванию груза. Используется на станция ТО, в автосервисах и в автопарках промышленных предприятий.
Преимущества
- Качественная сборка
- Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 32т AE&T T02032
- Устойчивое опорное основание
- Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
- Усилие на рукоятку - не более 400 Н
- Плавный подъем и спуск