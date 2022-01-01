Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21030 AE&T 30т
Арт. aet_329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Пневмогидравлический бутылочный домкрат AE&T Т21030 представляет собой эффективное подъемное устройство для технического обслуживания грузовиков и автобусов в условиях автосервиса или автотранспортного парка. Конструкция предусматривает широкое ровное основание, что способствует равномерному распределению нагрузки при подъеме автомобилей и препятствует опрокидыванию домкрата.
Преимущества
- Модель профессионального уровня
- Подходит для интенсивной эксплуатации
- Антикоррозийное покрытие
- Долгий срок службы пневмогидравлического бутылочного домкрата AE&T Т21030
- Давление воздуха - менее 8 бар