Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21030 AE&T 30т

Преимущества

Модель профессионального уровня

Подходит для интенсивной эксплуатации

Антикоррозийное покрытие

Долгий срок службы пневмогидравлического бутылочного домкрата AE&T Т21030

Давление воздуха - менее 8 бар

Пневмогидравлический бутылочный домкрат AE&T Т21030 представляет собой эффективное подъемное устройство для технического обслуживания грузовиков и автобусов в условиях автосервиса или автотранспортного парка. Конструкция предусматривает широкое ровное основание, что способствует равномерному распределению нагрузки при подъеме автомобилей и препятствует опрокидыванию домкрата.