Домкрат бутылочный T20216 AE&T 16т

Преимущества

Высокая грузоподъемность

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Широкая область применения

Прочная конструкция

Бутылочный домкрат AE&T 16т T20216 - это приспособление для подъема машин, оборудования, строений на небольшую высоту. Благодаря простой и надежной конструкции изделие имеет широкую область применения, от владельцев транспортных средств, до промышленности и строительства. Отсутствие необходимости обслуживания домкрата позволяет использовать его в любых условиях (полевые и дорожные условия, производственные цеха, открытые строительные площадки). Диаметр штока - 48 мм.