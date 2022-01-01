Домкрат бутылочный T20216 AE&T 16т
Арт. aet_268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|240х155х155
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Материал корпуса
|металл
- Бутылочный домкрат AE&T 16т T20216 - это приспособление для подъема машин, оборудования, строений на небольшую высоту. Благодаря простой и надежной конструкции изделие имеет широкую область применения, от владельцев транспортных средств, до промышленности и строительства. Отсутствие необходимости обслуживания домкрата позволяет использовать его в любых условиях (полевые и дорожные условия, производственные цеха, открытые строительные площадки). Диаметр штока - 48 мм.
Преимущества
- Высокая грузоподъемность
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Широкая область применения
- Прочная конструкция