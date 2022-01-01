Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат бутылочный T20216 AE&T 16т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат бутылочный T20216 AE&T 16т
    Арт. aet_268
    Домкрат бутылочный T20216 AE&T 16т

      Домкрат бутылочный T20216 AE&T 16т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_268

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		240х155х155
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный домкрат AE&T 16т T20216 - это приспособление для подъема машин, оборудования, строений на небольшую высоту. Благодаря простой и надежной конструкции изделие имеет широкую область применения, от владельцев транспортных средств, до промышленности и строительства. Отсутствие необходимости обслуживания домкрата позволяет использовать его в любых условиях (полевые и дорожные условия, производственные цеха, открытые строительные площадки). Диаметр штока - 48 мм.

        Преимущества 

        • Высокая грузоподъемность
        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Широкая область применения
        • Прочная конструкция