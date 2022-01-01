Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
Арт. aet_323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Бутылочный двухштоковый домкрат 6т AE&T T02006 широко используется в авторемонтной сфере для плавного подъема груза (без длительного удержания). Данная модель отличается малой высотой подхвата - 160 мм, что позволяет кроме грузовиков обслуживать большинство легковых автомобилей. Домкрат также имеет регулировку высоты - 60 мм. Скорость спуска груза регулируется перепускным клапаном. Качественная краска предотвращает образование коррозии.
Преимущества
- Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
- Высота первого/второго штоков - 80/90 мм
- Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 6т AE&T T02006
- Устойчивое опорное основание
- Качественная сборка
- Усилие на рукоятку - не более 400 Н