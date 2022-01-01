Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
    Арт. aet_323
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т

      Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_323

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный двухштоковый домкрат 6т AE&T T02006 широко используется в авторемонтной сфере для плавного подъема груза (без длительного удержания). Данная модель отличается малой высотой подхвата - 160 мм, что позволяет кроме грузовиков обслуживать большинство легковых автомобилей. Домкрат также имеет регулировку высоты - 60 мм. Скорость спуска груза регулируется перепускным клапаном. Качественная краска предотвращает образование коррозии.

        Преимущества 

        • Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
        • Высота первого/второго штоков - 80/90 мм
        • Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 6т AE&T T02006
        • Устойчивое опорное основание
        • Качественная сборка
        • Усилие на рукоятку - не более 400 Н