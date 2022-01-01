Домкрат бутылочный двухштоковый T02006 AE&T 6т

Преимущества

Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)

Высота первого/второго штоков - 80/90 мм

Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 6т AE&T T02006

Устойчивое опорное основание

Качественная сборка

Усилие на рукоятку - не более 400 Н

Бутылочный двухштоковый домкрат 6т AE&T T02006 широко используется в авторемонтной сфере для плавного подъема груза (без длительного удержания). Данная модель отличается малой высотой подхвата - 160 мм, что позволяет кроме грузовиков обслуживать большинство легковых автомобилей. Домкрат также имеет регулировку высоты - 60 мм. Скорость спуска груза регулируется перепускным клапаном. Качественная краска предотвращает образование коррозии.