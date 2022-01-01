Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т

Преимущества

Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)

Высота первого/второго штоков - 80/100 мм

Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 12т AE&T T02012

Устойчивое опорное основание

Качественная сборка

Плавный подъем и спуск

Бутылочный двухштоковый домкрат 12т AE&T T02012 - профессиональное автогаражное оборудование, позволяющее поднимать одну из сторон среднетоннажного грузового автотранспорта для проведения диагностических или ремонтных работ (не используется для удержания). При этом усилие оператора на рукоятку не превышает 400 Н. Домкрат отличается компактностью благодаря использованию двухштоковой конструкции.