Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т
Арт. aet_324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Бутылочный двухштоковый домкрат 12т AE&T T02012 - профессиональное автогаражное оборудование, позволяющее поднимать одну из сторон среднетоннажного грузового автотранспорта для проведения диагностических или ремонтных работ (не используется для удержания). При этом усилие оператора на рукоятку не превышает 400 Н. Домкрат отличается компактностью благодаря использованию двухштоковой конструкции.
Преимущества
- Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
- Высота первого/второго штоков - 80/100 мм
- Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 12т AE&T T02012
- Устойчивое опорное основание
- Качественная сборка
- Плавный подъем и спуск