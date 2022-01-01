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Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т
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Домкраты
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т
    Арт. aet_324
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т
    Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т
      Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т

      Домкрат бутылочный двухштоковый T02012 AE&T 12т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_324

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бутылочный двухштоковый домкрат 12т AE&T T02012 - профессиональное автогаражное оборудование, позволяющее поднимать одну из сторон среднетоннажного грузового автотранспорта для проведения диагностических или ремонтных работ (не используется для удержания). При этом усилие оператора на рукоятку не превышает 400 Н. Домкрат отличается компактностью благодаря использованию двухштоковой конструкции.

        Преимущества 

        • Безопасность в работе (гидравлическая жидкость не воспламеняется)
        • Высота первого/второго штоков - 80/100 мм
        • Коррозиестойкость бутылочного двухштокового домкрата 12т AE&T T02012
        • Устойчивое опорное основание
        • Качественная сборка
        • Плавный подъем и спуск