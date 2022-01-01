Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21012 AE&T 12т
Арт. aet_327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|металл
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С педалью
|Нет
- Пневмогидравлический бутылочный домкрат AE&T Т21012 предназначается для подъема тяжелой техники - грузовиков, автобусов и прочего крупного автотранспорта. Съемный рычаг способствует простоте хранения и транспортировки домкрата. Для удобства перемещения модели на корпусе предусматривается рукоять. Оптимальное рабочее давление воздуха - менее 8 бар.
Преимущества
- Модель профессионального уровня
- Подходит для интенсивной эксплуатации
- Антикоррозийное покрытие
- Долгий срок службы пневмогидравлического бутылочного домкрата AE&T Т21012