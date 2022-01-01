Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21012 AE&T 12т

Преимущества

Модель профессионального уровня

Подходит для интенсивной эксплуатации

Антикоррозийное покрытие

Долгий срок службы пневмогидравлического бутылочного домкрата AE&T Т21012

Пневмогидравлический бутылочный домкрат AE&T Т21012 предназначается для подъема тяжелой техники - грузовиков, автобусов и прочего крупного автотранспорта. Съемный рычаг способствует простоте хранения и транспортировки домкрата. Для удобства перемещения модели на корпусе предусматривается рукоять. Оптимальное рабочее давление воздуха - менее 8 бар.