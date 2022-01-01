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Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21012 AE&T 12т
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21012 AE&T 12т
    Арт. aet_327
    Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21012 AE&T 12т

      Домкрат пневмогидравлический бутылочный Т21012 AE&T 12т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_327

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		металл
      С педалью
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический бутылочный домкрат AE&T Т21012 предназначается для подъема тяжелой техники - грузовиков, автобусов и прочего крупного автотранспорта. Съемный рычаг способствует простоте хранения и транспортировки домкрата. Для удобства перемещения модели на корпусе предусматривается рукоять. Оптимальное рабочее давление воздуха - менее 8 бар.

        Преимущества 

        • Модель профессионального уровня
        • Подходит для интенсивной эксплуатации
        • Антикоррозийное покрытие
        • Долгий срок службы пневмогидравлического бутылочного домкрата AE&T Т21012