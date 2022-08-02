Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
Арт. 77777Х106200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X предназначен для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит)
Преимущества
- Электронная система регулировки частоты вращения
- Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов
- Быстрая остановка для использования в широких пределах
- Металлический патрон обеспечивает стабильность работы