Преимущества

Электронная система регулировки частоты вращения

Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов

Быстрая остановка для использования в широких пределах

Металлический патрон обеспечивает стабильность работы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X предназначен для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит)