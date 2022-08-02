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Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
    Арт. 77777Х106200
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106200
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт BauMaster CD-3018X предназначен для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания или выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит)

        Преимущества

        • Электронная система регулировки частоты вращения
        • Реверс для завинчивания или вывинчивания шурупов и болтов
        • Быстрая остановка для использования в широких пределах
        • Металлический патрон обеспечивает стабильность работы