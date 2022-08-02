Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14.4V BD 0.601.918.G20

Преимущества

Компактность

Высокопрочный корпус

Тормоз выбега - для точных резьбовых соединений и быстрого заворачивания нескольких шурупов подряд

Высокий крутящий момент

Качественный планетарный редуктор с простой пылезащищенной системой переключения скоростей

Реверс и блокировка включения

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Двигатель работает в двух скоростных режимах: 400 и 1400 об/мин. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю и легкую замену насадок. Диапазон зажима патрона 1-10мм. Ударопрочный корпус защищает двигатель и редуктор от механических повреждений.