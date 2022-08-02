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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
    Арт. X1048041302509
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302509
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		75
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель Dewalt DCD 932 P2 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Плавная регулировка оборотов позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Благодаря специальному индикатору, можно контролировать заряд батареи. Рукоятка имеет обрезиненное покрытие, что способствует комфортной работе пользователя

        Преимущества

        • Выходная мощность: 520 Вт
        • Индикатор заряда батареи
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Полностью металлические шестерни редуктора
        • Плавная регулировка числа оборотов
        • LED-подсветка рабочей зоны
        • Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы
        • Металлическая скоба - для ношения аккумуляторной дрели Dewalt DCD 932 P2 на ремне