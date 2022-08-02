Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD932P2

Преимущества

Выходная мощность: 520 Вт

Индикатор заряда батареи

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Полностью металлические шестерни редуктора

Плавная регулировка числа оборотов

LED-подсветка рабочей зоны

Прорезиненная рукоятка - для комфортной работы

Металлическая скоба - для ношения аккумуляторной дрели Dewalt DCD 932 P2 на ремне

Аккумуляторная дрель Dewalt DCD 932 P2 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Плавная регулировка оборотов позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Благодаря специальному индикатору, можно контролировать заряд батареи. Рукоятка имеет обрезиненное покрытие, что способствует комфортной работе пользователя