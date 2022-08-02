Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP453RFE
Арт. 77777Х106181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP453RFE предназначена для закручивания крепежных элементов и для сверления отверстий. Инструмент оснащен системой электронной регулировки частоты вращения. Быстрозажимной патрон позволяет менять насадки одной рукой. Инструмент поставляется в практичном кейсе.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон
- Двухскоростной редуктор
- Малый вес
- Электронная регулировка оборотов
- Тормоз двигателя