Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP453RFE

Преимущества

Быстрозажимной патрон

Двухскоростной редуктор

Малый вес

Электронная регулировка оборотов

Тормоз двигателя

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP453RFE предназначена для закручивания крепежных элементов и для сверления отверстий. Инструмент оснащен системой электронной регулировки частоты вращения. Быстрозажимной патрон позволяет менять насадки одной рукой. Инструмент поставляется в практичном кейсе.