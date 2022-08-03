Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C

Преимущества

Изящный узкий корпус

Функция моментальной остановки

Быстрая регулировка крутящего момента - 16+1 позиция

Регулируемая скорость и реверс

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Штурм CD3018C – надежный инструмент для сверления, а также завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов и саморезов.Регулировка количества оборотов усилием нажатия на кнопку включения 0-900 об/мин. Также предусмотрен 16-ти позиционный регулируемый крутящийся момент + ступень сверления. Реверс. Работу дрели-шуруповерта обеспечивает никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 18 В и емкостью 1.3 Ач. Время зарядки аккумулятора всего 3-5 часов.