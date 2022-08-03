Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
Арт. Х106240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Штурм CD3018C – надежный инструмент для сверления, а также завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов и саморезов.Регулировка количества оборотов усилием нажатия на кнопку включения 0-900 об/мин. Также предусмотрен 16-ти позиционный регулируемый крутящийся момент + ступень сверления. Реверс. Работу дрели-шуруповерта обеспечивает никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 18 В и емкостью 1.3 Ач. Время зарядки аккумулятора всего 3-5 часов.
Преимущества
- Изящный узкий корпус
- Функция моментальной остановки
- Быстрая регулировка крутящего момента - 16+1 позиция
- Регулируемая скорость и реверс