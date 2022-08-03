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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
    Арт. Х106240
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD 3018C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х106240
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Штурм CD3018C – надежный инструмент для сверления, а также завинчивания и вывинчивания шурупов, винтов и саморезов.Регулировка количества оборотов усилием нажатия на кнопку включения 0-900 об/мин. Также предусмотрен 16-ти позиционный регулируемый крутящийся момент + ступень сверления. Реверс. Работу дрели-шуруповерта обеспечивает никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 18 В и емкостью 1.3 Ач. Время зарядки аккумулятора всего 3-5 часов.

        Преимущества

        • Изящный узкий корпус
        • Функция моментальной остановки
        • Быстрая регулировка крутящего момента - 16+1 позиция
        • Регулируемая скорость и реверс