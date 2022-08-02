Преимущества

Изящный узкий корпус

Функция моментальной остановки

Регулируемая скорость и реверс

Воздушное охлаждение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD31181 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. В инструменте предусмотрен двухскоростной редуктор. Шестнадцать режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный режим. Работу дрели-шуруповерта обеспечивает никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 18 В и емкостью 1.3 А/ч. Время зарядки аккумулятора всего один час, при полной зарядке зарядное устройство отключается самостоятельно. Быстрая замена рабочих насадок обеспечена быстрозажимным патроном.