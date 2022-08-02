Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD31181
Арт. Х106362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Sturm CD31181 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. В инструменте предусмотрен двухскоростной редуктор. Шестнадцать режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный режим. Работу дрели-шуруповерта обеспечивает никель-кадмиевая аккумуляторная батарея напряжением 18 В и емкостью 1.3 А/ч. Время зарядки аккумулятора всего один час, при полной зарядке зарядное устройство отключается самостоятельно. Быстрая замена рабочих насадок обеспечена быстрозажимным патроном.
Преимущества
- Изящный узкий корпус
- Функция моментальной остановки
- Регулируемая скорость и реверс
- Воздушное охлаждение