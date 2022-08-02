Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 14.4V-Li 0.601.867.002
Арт. Х12713271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|60
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Тип
|ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BOSCH GSB 14.4V-Li 0.601.867.002 сконструирована для выполнения сверлильных работ в дереве, металле и кирпичной кладке, а также работ по заворачиванию/отворачиванию крепежа. Замена рабочей оснастки осуществляется одной рукой, благодаря системе Auto-Lock.
Преимущества
- В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 14.4 В - для длительной непрерывной работы
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
- Инструмент оснащен функцией реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
- Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Небольшие габариты (195х248 миллиметров) и малый вес (всего 1,8 килограмма) - для удобной и неутомительной работы в ограниченном пространстве
- На одном заряде аккумулятора можно просверлить до 46 отверстий (6х50 мм) в кирпичной кладке
- Шуруповерт имеет специальный зажим - для переноса его на ремне
- Три режима работы: заворачивание/выворачивание, сверление, сверление с ударом