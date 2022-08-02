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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 14.4V-Li 0.601.867.002
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 14.4V-Li 0.601.867.002
    Арт. Х12713271
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 14.4V-Li 0.601.867.002

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 14.4V-Li 0.601.867.002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713271
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		60
      Тип
      		ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BOSCH GSB 14.4V-Li 0.601.867.002 сконструирована для выполнения сверлильных работ в дереве, металле и кирпичной кладке, а также работ по заворачиванию/отворачиванию крепежа. Замена рабочей оснастки осуществляется одной рукой, благодаря системе Auto-Lock. 

        Преимущества

        • В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 14.4 В - для длительной непрерывной работы
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
        • Инструмент оснащен функцией реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
        • Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Небольшие габариты (195х248 миллиметров) и малый вес (всего 1,8 килограмма) - для удобной и неутомительной работы в ограниченном пространстве
        • На одном заряде аккумулятора можно просверлить до 46 отверстий (6х50 мм) в кирпичной кладке
        • Шуруповерт имеет специальный зажим - для переноса его на ремне
        • Три режима работы: заворачивание/выворачивание, сверление, сверление с ударом