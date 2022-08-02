Преимущества

В комплекте два мощных литий-ионных аккумулятора с напряжением 14.4 В - для длительной непрерывной работы

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Основная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы оператора

Инструмент оснащен функцией реверса - для освобождения зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов

Дрель работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Для серийного закручивания шурупов, инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Небольшие габариты (195х248 миллиметров) и малый вес (всего 1,8 килограмма) - для удобной и неутомительной работы в ограниченном пространстве

На одном заряде аккумулятора можно просверлить до 46 отверстий (6х50 мм) в кирпичной кладке

Шуруповерт имеет специальный зажим - для переноса его на ремне

Три режима работы: заворачивание/выворачивание, сверление, сверление с ударом

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BOSCH GSB 14.4V-Li 0.601.867.002 сконструирована для выполнения сверлильных работ в дереве, металле и кирпичной кладке, а также работ по заворачиванию/отворачиванию крепежа. Замена рабочей оснастки осуществляется одной рукой, благодаря системе Auto-Lock.