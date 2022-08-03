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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2
    Арт. X1048041302388
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302388
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		38
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 734 C2 является компактной и мощной моделью электроинструмента для выполнения ремонтных и сборочных работ. Изделие станет прекрасным помощником для применения в сфере профессиональной деятельности. Встроенная подсветка позволяет вести работу в плохоосвещённых помещениях. Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель и предохраняют его от перегрева, благодаря чему увеличивает срок службы изделия.

        Преимущества

        • Выходная мощность 250 Вт
        • Давление создаваемого шума 69 дБ(A)
        • Мощность создаваемого шума 80 дБ(A)
        • Одномуфтовый быстрозажимной патрон
        • Автоматическая блокировка шпинделя
        • Быстрая смена насадки одной рукой
        • 16-ступенчатый регулятор крутящего момента
        • Подходит для работы с различными материалами
        • Светодиодная подсветка освещает рабочую зону в труднодоступных местах или затемненных помещениях
        • Зарядное устройство совместимо со всеми батареями серии XR Li-Ion
        • Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой
        • Металлический редуктор - для долгого срока службы