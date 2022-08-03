Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2

Преимущества

Выходная мощность 250 Вт

Давление создаваемого шума 69 дБ(A)

Мощность создаваемого шума 80 дБ(A)

Одномуфтовый быстрозажимной патрон

Автоматическая блокировка шпинделя

Быстрая смена насадки одной рукой

16-ступенчатый регулятор крутящего момента

Подходит для работы с различными материалами

Светодиодная подсветка освещает рабочую зону в труднодоступных местах или затемненных помещениях

Зарядное устройство совместимо со всеми батареями серии XR Li-Ion

Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой

Металлический редуктор - для долгого срока службы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 734 C2 является компактной и мощной моделью электроинструмента для выполнения ремонтных и сборочных работ. Изделие станет прекрасным помощником для применения в сфере профессиональной деятельности. Встроенная подсветка позволяет вести работу в плохоосвещённых помещениях. Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель и предохраняют его от перегрева, благодаря чему увеличивает срок службы изделия.