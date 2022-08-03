Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD734C2
Арт. X1048041302388
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|38
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 734 C2 является компактной и мощной моделью электроинструмента для выполнения ремонтных и сборочных работ. Изделие станет прекрасным помощником для применения в сфере профессиональной деятельности. Встроенная подсветка позволяет вести работу в плохоосвещённых помещениях. Вентиляционные отверстия охлаждают двигатель и предохраняют его от перегрева, благодаря чему увеличивает срок службы изделия.
Преимущества
- Выходная мощность 250 Вт
- Давление создаваемого шума 69 дБ(A)
- Мощность создаваемого шума 80 дБ(A)
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Быстрая смена насадки одной рукой
- 16-ступенчатый регулятор крутящего момента
- Подходит для работы с различными материалами
- Светодиодная подсветка освещает рабочую зону в труднодоступных местах или затемненных помещениях
- Зарядное устройство совместимо со всеми батареями серии XR Li-Ion
- Интеллектуальный выключатель со встроенной электроникой
- Металлический редуктор - для долгого срока службы