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Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
    Арт. Х106536
    5.0
    1
    Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
    Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
    Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
    Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
    Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
      Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
      Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
      Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
      Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
      Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт

      Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106536
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель имеет эргономичный дизайн, который способствует более эффективной работе. Сверлильный патрон обеспечивает быструю и легкую замену насадок. Нужное число оборотов устанавливается с помощью регулировочного колесика в зависимости от вида работ и материала. Основная рукоятка оснащена двумя кнопками: кнопкой фиксации включенного состояния для более продолжительной работы и кнопкой включения реверса. 

        Преимущества

        • Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы с инструментом
        • Максимальный крутящий момент 74 Нм
        • Изменяемая скорость вращения
        • Мощный двигатель - для эффективной работы