Преимущества

Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы с инструментом

Максимальный крутящий момент 74 Нм

Изменяемая скорость вращения

Мощный двигатель - для эффективной работы

Дрель имеет эргономичный дизайн, который способствует более эффективной работе. Сверлильный патрон обеспечивает быструю и легкую замену насадок. Нужное число оборотов устанавливается с помощью регулировочного колесика в зависимости от вида работ и материала. Основная рукоятка оснащена двумя кнопками: кнопкой фиксации включенного состояния для более продолжительной работы и кнопкой включения реверса.