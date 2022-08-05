Дрель Hitachi D13VG, 710 Вт
Арт. Х106536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель имеет эргономичный дизайн, который способствует более эффективной работе. Сверлильный патрон обеспечивает быструю и легкую замену насадок. Нужное число оборотов устанавливается с помощью регулировочного колесика в зависимости от вида работ и материала. Основная рукоятка оснащена двумя кнопками: кнопкой фиксации включенного состояния для более продолжительной работы и кнопкой включения реверса.
Преимущества
- Компактные габариты и малый вес - для неутомительной работы с инструментом
- Максимальный крутящий момент 74 Нм
- Изменяемая скорость вращения
- Мощный двигатель - для эффективной работы