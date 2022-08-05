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Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
    Арт. Х106552
    5.0
    1
    Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт

      Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106552
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Hitachi DV18V имеет малый вес и компактные размеры, поэтому удобна при непрерывной длительной эксплуатации. Цилиндрическое основание редуктора изготовлено из сплава алюминия. Электронная система регулировки оборотов делает работу инструмента более точной и качественной. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю и простую смену насадок. На внешней стороне задней рукоятки ударной дрели Hitachi DV18V имеется упор для руки, который предотвращает ее соскальзывание.

        Преимущества

        • Высокая скорость сверления
        • Цилиндрическое основание редуктора
        • Неразъемный корпус редуктора
        • Реверс
        • Малый вес
        • Компактные размеры
        • Две скорости работы
        • Обрезиненная рукоятка
        • Электронная регулировка оборотов