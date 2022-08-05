Дрель ударная Hitachi DV18V, 690 Вт
Арт. Х106552
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Hitachi DV18V имеет малый вес и компактные размеры, поэтому удобна при непрерывной длительной эксплуатации. Цилиндрическое основание редуктора изготовлено из сплава алюминия. Электронная система регулировки оборотов делает работу инструмента более точной и качественной. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю и простую смену насадок. На внешней стороне задней рукоятки ударной дрели Hitachi DV18V имеется упор для руки, который предотвращает ее соскальзывание.
Преимущества
- Высокая скорость сверления
- Цилиндрическое основание редуктора
- Неразъемный корпус редуктора
- Реверс
- Малый вес
- Компактные размеры
- Две скорости работы
- Обрезиненная рукоятка
- Электронная регулировка оборотов