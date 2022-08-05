Преимущества

Высокая скорость сверления

Цилиндрическое основание редуктора

Неразъемный корпус редуктора

Реверс

Малый вес

Компактные размеры

Две скорости работы

Обрезиненная рукоятка

Электронная регулировка оборотов

Ударная дрель Hitachi DV18V имеет малый вес и компактные размеры, поэтому удобна при непрерывной длительной эксплуатации. Цилиндрическое основание редуктора изготовлено из сплава алюминия. Электронная система регулировки оборотов делает работу инструмента более точной и качественной. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю и простую смену насадок. На внешней стороне задней рукоятки ударной дрели Hitachi DV18V имеется упор для руки, который предотвращает ее соскальзывание.