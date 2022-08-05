Преимущества

Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала

Малый вес (всего 1.1 килограмма) - для более удобной работы инструментом

Комфортное пользование дрелью благодаря обрезиненной рукоятке

Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы

Дрель Metabo BE 10 600133810 - это профессиональный электроинструмент, сконструированный специально для выполнения легких работ по сверлению дерева или металла. Данная модель имеет малый вес (всего 1.1 килограмма) - для более удобной работы инструментом. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря быстрозажимному патрону. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, также с ее помощью легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента. Данная модель имеет специальные крепления для хранения патронного ключа и запасных сверл.