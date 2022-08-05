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Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Арт. 77777Х106239
    5.0
    1
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
    Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт
      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт

      Дрель Metabo BE 10 600133810, 450 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106239
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Metabo BE 10 600133810 - это профессиональный электроинструмент, сконструированный специально для выполнения легких работ по сверлению дерева или металла. Данная модель имеет малый вес (всего 1.1 килограмма) - для более удобной работы инструментом. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря быстрозажимному патрону. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Широкая клавиша пуска фиксируется в положении старт, также с ее помощью легко и просто регулировать рабочую скорость инструмента. Данная модель имеет специальные крепления для хранения патронного ключа и запасных сверл. 

        Преимущества

        • Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Малый вес (всего 1.1 килограмма) - для более удобной работы инструментом
        • Комфортное пользование дрелью благодаря обрезиненной рукоятке
        • Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы