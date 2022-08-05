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Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
    Арт. 77777Х106240
    5.0
    1
    Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
    Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
    Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
    Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
      Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
      Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
      Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
      Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт

      Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106240
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • У дрели Metabo BE 751 600581000 есть две скорости работы. Инструмент может как сверлить отверстия, так и работать с крепежными элементами благодаря сверлильному шпинделю с внутренним шестигранником для бит-отверток. Дрель также подойдет для перемешивания краски, затирки и других вязкотекучих материалов. Двигатель Metabo Marathon защищен решеткой обмоток от абразивного влияния пыли. Есть предохранительная муфта Metabo S-automatik, обеспечивающая защиту от внезапно возникающего реактивного крутящего момента. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это увеличивает срок службы инструмента. Можно выбрать необходимую скорость вращения в соответствии с обрабатываемым материалом. У дрели Metabo BE 751 600581000 есть функция фиксации в режиме сверления - для более продолжительной и удобной работы.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки
        • Электроника Variospeed (V)
        • Реверс
        • Двигатель Metabo Marathon с увеличенным сроком службы
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • Дополнительная рукоятка вращается - можно выбрать оптимально удобный вариант расположения
        • Возможно использование со сверлильной стойкой, диаметр шейки под боковую рукоятку 43мм