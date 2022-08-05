Преимущества

Отключающиеся угольные щетки

Электроника Variospeed (V)

Реверс

Двигатель Metabo Marathon с увеличенным сроком службы

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

Дополнительная рукоятка вращается - можно выбрать оптимально удобный вариант расположения

Возможно использование со сверлильной стойкой, диаметр шейки под боковую рукоятку 43мм

У дрели Metabo BE 751 600581000 есть две скорости работы. Инструмент может как сверлить отверстия, так и работать с крепежными элементами благодаря сверлильному шпинделю с внутренним шестигранником для бит-отверток. Дрель также подойдет для перемешивания краски, затирки и других вязкотекучих материалов. Двигатель Metabo Marathon защищен решеткой обмоток от абразивного влияния пыли. Есть предохранительная муфта Metabo S-automatik, обеспечивающая защиту от внезапно возникающего реактивного крутящего момента. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это увеличивает срок службы инструмента. Можно выбрать необходимую скорость вращения в соответствии с обрабатываемым материалом. У дрели Metabo BE 751 600581000 есть функция фиксации в режиме сверления - для более продолжительной и удобной работы.