Дрель Metabo BE 751 600581000, 750 Вт
Арт. 77777Х106240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- У дрели Metabo BE 751 600581000 есть две скорости работы. Инструмент может как сверлить отверстия, так и работать с крепежными элементами благодаря сверлильному шпинделю с внутренним шестигранником для бит-отверток. Дрель также подойдет для перемешивания краски, затирки и других вязкотекучих материалов. Двигатель Metabo Marathon защищен решеткой обмоток от абразивного влияния пыли. Есть предохранительная муфта Metabo S-automatik, обеспечивающая защиту от внезапно возникающего реактивного крутящего момента. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением. Это увеличивает срок службы инструмента. Можно выбрать необходимую скорость вращения в соответствии с обрабатываемым материалом. У дрели Metabo BE 751 600581000 есть функция фиксации в режиме сверления - для более продолжительной и удобной работы.
Преимущества
- Отключающиеся угольные щетки
- Электроника Variospeed (V)
- Реверс
- Двигатель Metabo Marathon с увеличенным сроком службы
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Дополнительная рукоятка вращается - можно выбрать оптимально удобный вариант расположения
- Возможно использование со сверлильной стойкой, диаметр шейки под боковую рукоятку 43мм