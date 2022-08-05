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Дрель ударная Metabo SBE 550 600536500, 550 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 550 600536500, 550 Вт
    Арт. Х106696
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 550 600536500, 550 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 550 600536500, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106696
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Metabo SBE 550 600536500 - инструмент с надежным двигателем Metabo Marathon, защищенным решеткой обмоток от воздействия пыли. Дрель обладает двумя режимами работы и кнопкой фиксации - для более продолжительного сверления и комфорта оператора.

        Преимущества

        • Мощный мотор
        • Дрель оснащена системой Variospeed(v)
        • Реверс
        • Быстрозажимной патрон обеспечивает удобную смену насадок
        • Высокое число ударов в минуту - 5000
        • Удобная обрезиненная рукоятка
        • Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток