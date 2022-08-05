Дрель ударная Metabo SBE 550 600536500, 550 Вт
Арт. Х106696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Metabo SBE 550 600536500 - инструмент с надежным двигателем Metabo Marathon, защищенным решеткой обмоток от воздействия пыли. Дрель обладает двумя режимами работы и кнопкой фиксации - для более продолжительного сверления и комфорта оператора.
Преимущества
- Мощный мотор
- Дрель оснащена системой Variospeed(v)
- Реверс
- Быстрозажимной патрон обеспечивает удобную смену насадок
- Высокое число ударов в минуту - 5000
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток