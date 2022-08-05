Преимущества

Мощный мотор

Дрель оснащена системой Variospeed(v)

Реверс

Быстрозажимной патрон обеспечивает удобную смену насадок

Высокое число ударов в минуту - 5000

Удобная обрезиненная рукоятка

Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для бит-отверток

Ударная дрель Metabo SBE 550 600536500 - инструмент с надежным двигателем Metabo Marathon, защищенным решеткой обмоток от воздействия пыли. Дрель обладает двумя режимами работы и кнопкой фиксации - для более продолжительного сверления и комфорта оператора.