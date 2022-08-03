Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
Арт. Х106660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|18
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1228 K2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий в металле, пластмассе, дереве. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют точно настроить инструмент под определенный материал. На рукоятке имеется специальная скоба для крепления насадок, что позволяет всегда иметь нужную биту по рукой. Два аккумулятора, идущих в комплекте, обеспечивают длительную работу.
Преимущества
- Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки
- Две скорости вращения для выбора оптимальной под разные материалы
- Регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку пуска для полного контроля над рабочим процессом
- Быстрозажимной патрон для удобной замены оснастки