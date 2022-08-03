Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2

Преимущества

Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки

Две скорости вращения для выбора оптимальной под разные материалы

Регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку пуска для полного контроля над рабочим процессом

Быстрозажимной патрон для удобной замены оснастки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1228 K2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий в металле, пластмассе, дереве. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют точно настроить инструмент под определенный материал. На рукоятке имеется специальная скоба для крепления насадок, что позволяет всегда иметь нужную биту по рукой. Два аккумулятора, идущих в комплекте, обеспечивают длительную работу.