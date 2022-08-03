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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
    Арт. Х106660
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1228K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106660
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		18
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1228 K2 предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий в металле, пластмассе, дереве. Двадцать ступеней крутящего момента позволяют точно настроить инструмент под определенный материал. На рукоятке имеется специальная скоба для крепления насадок, что позволяет всегда иметь нужную биту по рукой. Два аккумулятора, идущих в комплекте, обеспечивают длительную работу.

        Преимущества

        • Кейс делает удобным хранение и исключает возможность повреждения инструмента во время транспортировки
        • Две скорости вращения для выбора оптимальной под разные материалы
        • Регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку пуска для полного контроля над рабочим процессом
        • Быстрозажимной патрон для удобной замены оснастки