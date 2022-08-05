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Дрель-миксер Prorab 2750, 1050 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Prorab 2750, 1050 Вт
    Арт. Х106725
    5.0
    1
    Дрель-миксер Prorab 2750, 1050 Вт

      Дрель-миксер Prorab 2750, 1050 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106725
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель-миксер PRORAB 2750 совмещает в себе две функции - миксер для перемешивания красок и растворов, и дрель для сверления отверстий в различных материалах. Корпус из ударопрочного пластика повышает надежность инструмента и продлевает срок его эксплуатации. Колесико регулировки оборотов позволяет максимально точно настроиться под конкретные задачи. Двигатель данной модели имеет мощность 1050 Вт. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика, что существенно увеличивает надежность инструмента и срок эксплуатации. Дополнительная рукоятка в комплекте позволяет надежно удерживать инструмент обеими руками.

        Преимущества

        • Функция реверса упрощает изъятие сверла из материала
        • Отлично справляется со сверлением твердых материалов
        • Дополнительная ручка легко снимается для удобства хранения и транспортировки
        • Двигатель мощностью 1050 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Размер патрона составляет 3 - 16 мм