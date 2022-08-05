Дрель-миксер Prorab 2750, 1050 Вт

Преимущества

Функция реверса упрощает изъятие сверла из материала

Отлично справляется со сверлением твердых материалов

Дополнительная ручка легко снимается для удобства хранения и транспортировки

Двигатель мощностью 1050 Вт обеспечивает высокую производительность

Размер патрона составляет 3 - 16 мм

Дрель-миксер PRORAB 2750 совмещает в себе две функции - миксер для перемешивания красок и растворов, и дрель для сверления отверстий в различных материалах. Корпус из ударопрочного пластика повышает надежность инструмента и продлевает срок его эксплуатации. Колесико регулировки оборотов позволяет максимально точно настроиться под конкретные задачи. Двигатель данной модели имеет мощность 1050 Вт. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика, что существенно увеличивает надежность инструмента и срок эксплуатации. Дополнительная рукоятка в комплекте позволяет надежно удерживать инструмент обеими руками.