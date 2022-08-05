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Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Арт. 77777Х106389
    5.0
    1
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
    Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт

      Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106389
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO (F 015 695 0LD) - многофункциональная дрель, которая также предназначена для сверления бетона. Быстрозажимной патрон диаметром 10 мм с блокировкой. Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежности.

        Преимущества

        • Ударный режим для сверления бетона и кирпичной кладки
        • Быстрозажимной патрон
        • Большая мощность
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки