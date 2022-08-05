Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO (F 015 695 0LD) - многофункциональная дрель, которая также предназначена для сверления бетона. Быстрозажимной патрон диаметром 10 мм с блокировкой. Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежности.

Преимущества