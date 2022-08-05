Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO, 550 Вт
Арт. 77777Х106389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная SKIL 6950 LD TORRO (F 015 695 0LD) - многофункциональная дрель, которая также предназначена для сверления бетона. Быстрозажимной патрон диаметром 10 мм с блокировкой. Блокировка шпинделя для быстрой и простой смены принадлежности.
Преимущества
- Ударный режим для сверления бетона и кирпичной кладки
- Быстрозажимной патрон
- Большая мощность
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки