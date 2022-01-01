Электронный теодолит Boif DJD10
Арт. geototal_282
Характеристики
|
Производитель
|
Макс. точность, дюйм
|10
|
Увеличение зрительной трубы, х
|30
|
Диаметр объектива зрительной трубы, мм
|45
|
Минимальное расстояние визирования, м
|1.2
- Электронные теодолиты BOIF предназначены для проведения топографо-геодезических и инженерных работ. Компактная, надежная и удобная в работе конструкция прибора, двухсторонний дисплей, высококачественная оптика, абсолютные датчики угла поворота – все это характеризует теодолиты BOIF как надежные и простые в использовании геодезические приборы. Теодолит имеет встроенный компенсатор угла наклона, который может автоматически компенсировать наклон вертикальной оси инструмента в пределах +/-3’, что позволяет выполнять отсчет по вертикальному кругу с высокой точностью. Большой матричный двухстрочный жидкокристаллический дисплей может отображать вертикальный и горизонтальный углы одновременно, а встроенная система подсветки позволяет работать в условиях с недостаточной освещенностью. Клавиатура была упрощена по сравнению с более ранними моделями и расположена с обеих сторон инструмента вместе с дисплеем. Последний отображаемый на дисплее горизонтальный угол сохраняется во встроенную память, когда функция энергосбережения автоматически отключает питание для сохранения заряда, что позволяет в дальнейшем продолжить начатую работу. Комплектация:
- электронный теодолит Boif DJD10,
- транспортировочный кейс,
- набор юстировочных инструментов,
- внутренняя батарея,
- зарядное устройство,
- инструкция по эксплуатации.