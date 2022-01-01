электронный теодолит Boif DJD10,

транспортировочный кейс,

набор юстировочных инструментов,

внутренняя батарея,

зарядное устройство,

инструкция по эксплуатации.

Электронные теодолиты BOIF предназначены для проведения топографо-геодезических и инженерных работ. Компактная, надежная и удобная в работе конструкция прибора, двухсторонний дисплей, высококачественная оптика, абсолютные датчики угла поворота – все это характеризует теодолиты BOIF как надежные и простые в использовании геодезические приборы. Теодолит имеет встроенный компенсатор угла наклона, который может автоматически компенсировать наклон вертикальной оси инструмента в пределах +/-3’, что позволяет выполнять отсчет по вертикальному кругу с высокой точностью. Большой матричный двухстрочный жидкокристаллический дисплей может отображать вертикальный и горизонтальный углы одновременно, а встроенная система подсветки позволяет работать в условиях с недостаточной освещенностью. Клавиатура была упрощена по сравнению с более ранними моделями и расположена с обеих сторон инструмента вместе с дисплеем. Последний отображаемый на дисплее горизонтальный угол сохраняется во встроенную память, когда функция энергосбережения автоматически отключает питание для сохранения заряда, что позволяет в дальнейшем продолжить начатую работу. Комплектация: