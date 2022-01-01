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Электронный теодолит Boif DJD10
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Теодолиты и тахеометры
    Электронный теодолит Boif DJD10
    Арт. geototal_282
    Электронный теодолит Boif DJD10

      Электронный теодолит Boif DJD10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_282

      Характеристики

      Производитель
      		Boif
      Макс. точность, дюйм
      		10
      Увеличение зрительной трубы, х
      		30
      Диаметр объектива зрительной трубы, мм
      		45
      Минимальное расстояние визирования, м
      		1.2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электронные теодолиты BOIF предназначены для проведения топографо-геодезических и инженерных работ. Компактная, надежная и удобная в работе конструкция прибора, двухсторонний дисплей, высококачественная оптика, абсолютные датчики угла поворота – все это характеризует теодолиты BOIF как надежные и простые в использовании геодезические приборы. Теодолит имеет встроенный компенсатор угла наклона, который может автоматически компенсировать наклон вертикальной оси инструмента в пределах +/-3’, что позволяет выполнять отсчет по вертикальному кругу с высокой точностью. Большой матричный двухстрочный жидкокристаллический дисплей может отображать вертикальный и горизонтальный углы одновременно, а встроенная система подсветки позволяет работать в условиях с недостаточной освещенностью. Клавиатура была упрощена по сравнению с более ранними моделями и расположена с обеих сторон инструмента вместе с дисплеем. Последний отображаемый на дисплее горизонтальный угол сохраняется во встроенную память, когда функция энергосбережения автоматически отключает питание для сохранения заряда, что позволяет в дальнейшем продолжить начатую работу. Комплектация:
        • электронный теодолит Boif DJD10,
        • транспортировочный кейс,
        • набор юстировочных инструментов,
        • внутренняя батарея,
        • зарядное устройство,
        • инструкция по эксплуатации.