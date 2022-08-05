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Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
5.0
1
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Аккумуляторные газонокосилки
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Арт. О00000031519
    5.0
    1
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ

      Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031519
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная газонокосилка GreenWorks G40LM41 2501907VB отличается автономной работой, малым весом и простотой эксплуатации. Используется для ухода за придомовой территорией площадью до 600 кв.м. Комплектуется аккумулятором 4 А*ч и зарядным устройством. Функционирует в двух режимах: сбор травы в мягкий тканевый травосборник и мульчирование. Ширина захвата составляет 35 см, а высота скашивания варьируется от 32 до 85 мм. Предусмотрена специальная система защиты двигателя от механических повреждений при наезде на камни или другой твёрдый предмет. Складная рукоятка способствует компактности при хранении и транспортировке косилки. С помощью специальных регуляторов рукоятку можно складывать для удобства хранения GreenWorks G40LM41 2501907VB. Регулировка высоты скашивания одной рукоятью на четыре колеса. Травосборник объемом 40 литров обеспечивает продолжительную работу газонокосилки, так как не нуждается в частом очищении.

        Преимущества

        • Работа от 40В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX 40V
        • Система защиты двигателя от механических повреждений камнями
        • Функция мульчирования
        • Центральная пятипозиционная регулировка высоты стрижки (32-85 мм)
        • Экологичность
        • Ключ безопасности
        • Удобная прорезиненная рукоятка
        • Включение инструмента одним нажатием кнопки