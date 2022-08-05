Газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В, 40 см, в комплекте АКБ и ЗУ

Преимущества

Работа от 40В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX 40V

Система защиты двигателя от механических повреждений камнями

Функция мульчирования

Центральная пятипозиционная регулировка высоты стрижки (32-85 мм)

Экологичность

Ключ безопасности

Удобная прорезиненная рукоятка

Включение инструмента одним нажатием кнопки

Аккумуляторная газонокосилка GreenWorks G40LM41 2501907VB отличается автономной работой, малым весом и простотой эксплуатации. Используется для ухода за придомовой территорией площадью до 600 кв.м. Комплектуется аккумулятором 4 А*ч и зарядным устройством. Функционирует в двух режимах: сбор травы в мягкий тканевый травосборник и мульчирование. Ширина захвата составляет 35 см, а высота скашивания варьируется от 32 до 85 мм. Предусмотрена специальная система защиты двигателя от механических повреждений при наезде на камни или другой твёрдый предмет. Складная рукоятка способствует компактности при хранении и транспортировке косилки. С помощью специальных регуляторов рукоятку можно складывать для удобства хранения GreenWorks G40LM41 2501907VB. Регулировка высоты скашивания одной рукоятью на четыре колеса. Травосборник объемом 40 литров обеспечивает продолжительную работу газонокосилки, так как не нуждается в частом очищении.