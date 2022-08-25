Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2
Арт. geototal_260
Характеристики
|
Производитель
|
Мин. температура хранения, °С
|-30
|
Макс. температура хранения, °С
|50
|
Время отклика, сек
|0.5
|
Напряжение питания, В
|1.5
Подробное описание товара:Инфракрасный термометр Testo 835-T2 с поверкой 0560 8352П предназначен для измерения высоких температур в диапазоне до +1500°C. Оптика с разрешением 50:1 гарантирует получение точных результатов даже на значительном расстоянии от объекта. Модель оснащена 4-х точечным лазерным прицелом, обеспечивающим безошибочное наведение на цель. В качестве источника питания используются батареи.
Особенности и Преимущества:
- ЖК-дисплей - для визуального контроля за результатами измерений инфракрасного термометра Testo 835-T2 с поверкой 0560 8352П.
- Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением.
- Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.
- Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.
- Возможность анализа данных на ПК.
- Звуковое и визуальное сигнальное оповещение.
Комплектация:
- Инфракрасный термометр.
- 3 батареи АА.
- Заводской протокол калибровки.
- Поверка.
- Упаковка.