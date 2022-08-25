Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

ЖК-дисплей - для визуального контроля за результатами измерений инфракрасного термометра Testo 835-T2 с поверкой 0560 8352П.

Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением.

Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.

Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.

Возможность анализа данных на ПК.

Звуковое и визуальное сигнальное оповещение.

Комплектация:

Инфракрасный термометр. 3 батареи АА. Заводской протокол калибровки. Поверка. Упаковка.

Инфракрасный термометр Testo 835-T2 с поверкой 0560 8352П предназначен для измерения высоких температур в диапазоне до +1500°C. Оптика с разрешением 50:1 гарантирует получение точных результатов даже на значительном расстоянии от объекта. Модель оснащена 4-х точечным лазерным прицелом, обеспечивающим безошибочное наведение на цель. В качестве источника питания используются батареи.