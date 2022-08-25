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Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2
    Арт. geototal_260
    5.0
    1
    Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2
    Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2
    Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2
      Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2
      Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2
      Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2

      Инфракрасный пирометр Тesto 835-T2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_260
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Мин. температура хранения, °С
      		-30
      Макс. температура хранения, °С
      		50
      Время отклика, сек
      		0.5
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Инфракрасный термометр Testo 835-T2 с поверкой 0560 8352П предназначен для измерения высоких температур в диапазоне до +1500°C. Оптика с разрешением 50:1 гарантирует получение точных результатов даже на значительном расстоянии от объекта. Модель оснащена 4-х точечным лазерным прицелом, обеспечивающим безошибочное наведение на цель. В качестве источника питания используются батареи.

        Особенности и Преимущества:

        • ЖК-дисплей - для визуального контроля за результатами измерений инфракрасного термометра Testo 835-T2 с поверкой 0560 8352П.
        • Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением.
        • Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.
        • Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.
        • Возможность анализа данных на ПК.
        • Звуковое и визуальное сигнальное оповещение.

        Комплектация:

        1. Инфракрасный термометр.
        2. 3 батареи АА.
        3. Заводской протокол калибровки.
        4. Поверка.
        5. Упаковка.