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Пирометр Testo 830-T4
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Testo 830-T4
    Арт. geototal_249
    5.0
    1
    Пирометр Testo 830-T4

      Пирометр Testo 830-T4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_249
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		190x75x38
      Мин. температура хранения, °С
      		-40
      Макс. температура хранения, °С
      		70
      Напряжение питания, В
      		9
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Быстрый и универсальный инфракрасный термометр пирометр testo 830-T4 с 2-х точечным лазерным целеуказателем и оптикой 30:1. Поверхностная температура даже небольших объектов может быть измерена на безопасном расстоянии. Диаметр измеряемой точки только 36 мм на расстоянии 1 м. Возможность подсоединения дополнительных температурных зондов.

        • Оптика 30:1 для измерения температуры даже небольших объектов со значительного расстояния
        • 2-х точечный лазерный целеуказатель
        • Отображение текущего измеренного значения и зафиксированного значения
        • Определение коэффициента излучения с помощью контактного зонда температуры
        • Акустический и оптический сигналы тревоги при превышении предельных значений
        • Быстрое сканирование данных — 2 измерения в секунду
        • Подсветка дисплея
        • Контактные измерения с помощью дополнительного зонда
        • Ввод верхнего и нижнего пределов сигнальных значений