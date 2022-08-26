Пирометр Testo 830-T4
Арт. geototal_249
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|190x75x38
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Мин. температура хранения, °С
|-40
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Макс. температура хранения, °С
|70
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Напряжение питания, В
|9
Быстрый и универсальный инфракрасный термометр пирометр testo 830-T4 с
2-хточечным лазерным целеуказателем и оптикой 30:1. Поверхностная температура даже небольших объектов может быть измерена на безопасном расстоянии. Диаметр измеряемой точки только 36 мм на расстоянии 1 м. Возможность подсоединения дополнительных температурных зондов.
- Оптика 30:1 для измерения температуры даже небольших объектов со значительного расстояния
2-хточечный лазерный целеуказатель
- Отображение текущего измеренного значения и зафиксированного значения
- Определение коэффициента излучения с помощью контактного зонда температуры
- Акустический и оптический сигналы тревоги при превышении предельных значений
- Быстрое сканирование данных — 2 измерения в секунду
- Подсветка дисплея
- Контактные измерения с помощью дополнительного зонда
- Ввод верхнего и нижнего пределов сигнальных значений