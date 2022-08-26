Быстрый и универсальный инфракрасный термометр пирометр testo 830-T4 с 2-х точечным лазерным целеуказателем и оптикой 30:1. Поверхностная температура даже небольших объектов может быть измерена на безопасном расстоянии. Диаметр измеряемой точки только 36 мм на расстоянии 1 м. Возможность подсоединения дополнительных температурных зондов.

Оптика 30:1 для измерения температуры даже небольших объектов со значительного расстояния

2-х точечный лазерный целеуказатель

точечный лазерный целеуказатель Отображение текущего измеренного значения и зафиксированного значения

Определение коэффициента излучения с помощью контактного зонда температуры

Акустический и оптический сигналы тревоги при превышении предельных значений

Быстрое сканирование данных — 2 измерения в секунду

Подсветка дисплея

Контактные измерения с помощью дополнительного зонда

Ввод верхнего и нижнего пределов сигнальных значений