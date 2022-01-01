Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405

Преимущества

Возможность измерять скорость воздуха, рассчитывать объем воздушного потока и определить уровень негерметичности в окнах и дверях

Небольшие размеры и вес - для удобного использования и переноса

Функция автоматического самоотключения при простое позволяет экономить зарядку батареи

ЖК-дисплей облегчает считывание результатов

Простой интерфейс и легкое управление

Термоанемометр стик-класса Testo 405-V1 - мобильный измерительный инструмент, используется для мониторинга скорости, расхода и объема воздуха в вентиляционных и кондиционных системах. Прибор имеет возможность определить не герметичность окон и дверей. Прибор имеет небольшие размеры и вес, за счет чего легко помещается в карман. Все данные отображаются на ЖК-дисплей, который может регулироваться под разными углами, что повышает комфорт использования. Он работает от перезаряжаемых аккумуляторных батарей типа ААА с возможностью легкой замены.