Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
Арт. geototal_350
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Точность, %
|5
|
Габариты, мм
|490x37x36
- Термоанемометр стик-класса Testo 405-V1 - мобильный измерительный инструмент, используется для мониторинга скорости, расхода и объема воздуха в вентиляционных и кондиционных системах. Прибор имеет возможность определить не герметичность окон и дверей. Прибор имеет небольшие размеры и вес, за счет чего легко помещается в карман. Все данные отображаются на ЖК-дисплей, который может регулироваться под разными углами, что повышает комфорт использования. Он работает от перезаряжаемых аккумуляторных батарей типа ААА с возможностью легкой замены.
Преимущества
- Возможность измерять скорость воздуха, рассчитывать объем воздушного потока и определить уровень негерметичности в окнах и дверях
- Небольшие размеры и вес - для удобного использования и переноса
- Функция автоматического самоотключения при простое позволяет экономить зарядку батареи
- ЖК-дисплей облегчает считывание результатов
- Простой интерфейс и легкое управление