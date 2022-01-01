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Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
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Анемометры
    Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
    Арт. geototal_350
    Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
    Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
    Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
    Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
      Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
      Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
      Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405
      Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405

      Карманный термоанемометр стик-класса Testo 405

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_350

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Точность, %
      		5
      Габариты, мм
      		490x37x36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термоанемометр стик-класса Testo 405-V1 - мобильный измерительный инструмент, используется для мониторинга скорости, расхода и объема воздуха в вентиляционных и кондиционных системах. Прибор имеет возможность определить не герметичность окон и дверей. Прибор имеет небольшие размеры и вес, за счет чего легко помещается в карман. Все данные отображаются на ЖК-дисплей, который может регулироваться под разными углами, что повышает комфорт использования. Он работает от перезаряжаемых аккумуляторных батарей типа ААА с возможностью легкой замены.

        Преимущества

        • Возможность измерять скорость воздуха, рассчитывать объем воздушного потока и определить уровень негерметичности в окнах и дверях
        • Небольшие размеры и вес - для удобного использования и переноса
        • Функция автоматического самоотключения при простое позволяет экономить зарядку батареи
        • ЖК-дисплей облегчает считывание результатов
        • Простой интерфейс и легкое управление