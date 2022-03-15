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Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
5.0
1
2 390 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
    Арт. X16910802160
    5.0
    1
    Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
    Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
    Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
    Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
      Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
      Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
      Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
      Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)

      Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)

      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802160
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.43
      Габариты, мм
      		216х260х80
      Все характеристики
      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект картриджей Новая Вода K603 предназначен для фильтров Prio Новая вода Praktic EU300, EU310 и состоит из трех картриджей.

        Преимущества

        • К 100 применяется для механической очистки воды от примесей и ржавчины. Картридж выполнен из чистого полипропилена с тонкостью фильтрации 5 микрон
        • К 205 предназначен для очистки воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и прочих органических и неорганических соединений. Картридж изготовлен из гранулированного кокосового активированного угля
        • К 300 умягчает воду, уменьшает количество накипи на нагревательных элементах бытовых приборов, снижает содержание в воде ионов некоторых металлов. Картридж содержит пищевую ионообменную Na-катионитовую смолу