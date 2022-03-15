Комплект картриджей Новая Вода K603 (к фильтру E300, 3 шт.)
Арт. X16910802160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.43
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Габариты, мм
|216х260х80
Комплект картриджей Новая Вода K603 предназначен для фильтров Prio Новая вода Praktic EU300, EU310 и состоит из трех картриджей.
Преимущества
- К 100 применяется для механической очистки воды от примесей и ржавчины. Картридж выполнен из чистого полипропилена с тонкостью фильтрации 5 микрон
- К 205 предназначен для очистки воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и прочих органических и неорганических соединений. Картридж изготовлен из гранулированного кокосового активированного угля
- К 300 умягчает воду, уменьшает количество накипи на нагревательных элементах бытовых приборов, снижает содержание в воде ионов некоторых металлов. Картридж содержит пищевую ионообменную Na-катионитовую смолу