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Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
    Арт. X109901207
    Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
    Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
    Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
    Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
      Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
      Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
      Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
      Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный

      Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901207

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л не требует дополнительных затрат в виде масло отделительных фильтров.

        Преимущества

        • Высокое качество производимого воздуха гарантирует идеальную работу инструментов
        • Благодаря своим характеристикам, идеально подходит для выполнения покрасочных работ
        • Низкий уровень шума обеспечивает комфорт оператора при работе
        • Головка компрессора закрыта пластиковым кожухом, что гарантирует безопасность, а так же улучшает охлаждение
        • Небольшой вес и габариты обеспечивают удобство при хранении и транспортировке
        • Предназначен для работы со всеми типами пневмоинструмента