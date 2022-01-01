Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л безмасляный
Арт. X109901207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр
- Компрессор СОЮЗ ВКС-9424Л не требует дополнительных затрат в виде масло отделительных фильтров.
Преимущества
- Высокое качество производимого воздуха гарантирует идеальную работу инструментов
- Благодаря своим характеристикам, идеально подходит для выполнения покрасочных работ
- Низкий уровень шума обеспечивает комфорт оператора при работе
- Головка компрессора закрыта пластиковым кожухом, что гарантирует безопасность, а так же улучшает охлаждение
- Небольшой вес и габариты обеспечивают удобство при хранении и транспортировке
- Предназначен для работы со всеми типами пневмоинструмента